حوت بطول 10 أمتار في نهر السين

المصدر: (باريس ـــــــ رويترز)

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قالت السلطات المحلية الخميس إن حوت «منك» يمكن أن يصل طوله إلى 10 أمتار شوهد في نهر السين في فرنسا بالقرب من القنال الإنجليزي، وذلك بعد شهر واحد فقط من نفوق حوت ذكر قاتل مصاب بمرض عضال في النهر نفسه.

وقالت دلفين إلوي، رئيسة معهد أبحاث الثدييات التابع لجمعية حماية الحيتان والدلافين: «هذا أمر غير مسبوق»، وذلك بعد أن أكد فريقها التقارير المنشورة عن أن الحوت يمكن أن يتحرك في المياه العذبة في المنطقة المحيطة بجسر نورماندي.

وأضافت: على الرغم من أن رصد هذا النوع من الحيتان ليس غريباً في القنال الإنجليزي فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد إحدى الثدييات من هذا النوع في نهر السين. وفي الشهر الماضي، شوهد حوت قاتل (أوركا) مريض تبين أنه ذكر، في مجرى النهر. ونفق بعد فشل محاولة لإعادته إلى القنال.