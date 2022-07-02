ما فائدة الفجوات أسفل أبواب المراحيض العامة؟

المصدر: البيان

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نلحظ دائماً وجود فجوات أسفل أبواب المراحيض العامة، لكننا قد لا نعلم السبب الحقيقي وراء تلك الفجوات.

وبحسب ما ذكره موقع «مصراوي» الإخباري، نقلاً عن موقع «brightside»، فإن وجود الفجوات أسفل أبواب المراحيض العامة ليس أمراً اعتباطياً، بل يشكّل فوائد عدة، أبرزها ما يلي:

1. نظراً لاستخدام المراحيض العامة بكثرة، لذا من الضروري تنظيفها عدة مرات يومياً، وتساعد الفجوة الموجودة في الأسفل تنظيف الأرضيات أسهل وأسرع.

2. في حالة إصابة أحد الأشخاص بالإغماء، فسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يلاحظه أحد إذا كانت الأبواب مغلقة تماماً، أما في هذه الحالة فيمكن التسلل عبر الفجوة وفتح الباب من الداخل دون الحاجة إلى كسره.

3. تتطلب قواطع البناء التي تمتد من الأرضية إلى السقف تصميماً أكثر دقة واستخدام مواد مختلفة، ما يزيد التكلفة الإجمالية، لكن شراء وتثبيت أبواب بها فجوات أكثر فعالية من حيث التكلفة.

4. في الحمام المغلق بالكامل يصعب اختفاء الروائح الكريهة، لكن مع وجود فجوات أسفل، يدور الهواء بشكل أفضل وتختفي الروائح الكريهة بشكل أسرع.

5. مع وجود فجوة أسفل الباب، يمكن لأي شخص معرفة ما إذا كان المرحاض مشغولاً أم لا.