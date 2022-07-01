السعودية : السجن والغرامة عقوبة نقل الأشخاص غير المصرح لهم بالحج

المصدر: البيان

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أفاد الأمن العام بالمملكة العربية السعودية بأنه يعاقب كل من ينقل أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وذلك عن كل شخص يتم نقله.

و نشر الأمن العام في المملكة عبر موقع تويتر تغريدة أشار فيها إلى أنه في حال ما إذا كان الناقل وافدًا فإنه يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، كما يمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.



وتابع أنه يتم كذلك المطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.

وكان الأمن العام، قد أفاد في وقت سابق بأنه سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لكل من يؤدي فريضة الحج دون تصريح، وذلك تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريحٍ بذلك من الجهات المختصة.