بعد إحالة أوراق المتهم لمفتي مصر.. ما هو طلب والد نيرة أشرف؟

المصدر: البيان

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طالب والد نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة التي لقيت حتفها قتلاً، ببث تنفيذ حكم الإعدام في قاتل ابنته على الهواء مباشرة.

وذكر موقع «المصري اليوم» الإخباري أن الأب صرَّح بطلبه أثناء التعليق على عرض دية 5 ملايين جنيه مقابل العفو عن المتهم بقتل ابنته، الذي رفضته الأسرة بصورة قاطعة.

وأكدت أسرة الضحية التمسك بحق القصاص من قاتل ابنتهم، مناشدين الكف عن ترويج الإشاعات والنيل من سمعتهم وسمعة ابنتهم.

وقررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى مفتي مصر لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.