ما أول حجة فى الإسلام ومن كان أميرها؟

المصدر: البيان

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قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في مصر، إن رسول "صلى الله عليه وسلم" أمر بفرض أول حجة على المسلمين العام التاسع من الهجرة، كما أيد ذلك جموع العلماء وأعطى الرسول إمارة الحجاج لأبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وأضافت اللجنة، وفق بوابة الأهرام المصرية أنه عندما هل ميقات الحج في السنة التاسعة من الهجرة بعث رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أبا بكر أميرًا للحج على رأس ثلاثمائة من المسلمين ليقيم لهم حجهم؛ وليؤدوا الفريضة كما نزل بها القرآن الكريم، ولعل هذه كانت أول حجة للمسلمين في الإسلام.

وبعد سفر أبي بكر مع الصحابة نزلت سورة "براءة" على رسول الله "صلى الله عليه وسلم" في نقض ما بين رسول الله والمشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينهم وبينه: ألا يصد عن البيت أحدًا جاءه، ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، وكان ذلك عهدًا عامًا بين الرسول والمشركين.

فدعا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" علي بن أبي طالب وقال له: أخرج بهذه القصة من صدر "براءة" وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى ـ أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله "صلى الله عليه وسلم" عهد فهو على مدته.

فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله (العضباء) حتى أدرك أبا بكر بالطريق فلما رآه أبو بكر بالطريق.

قال: أأمير أم مأمور؟

فقال: بل مأمور

ثم مضيا فأقام أبوبكر للناس الحج حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن للناس بالذي أمره به رسول الله "صلى الله عليه وسلم".

فرض الحج على المسلمين

وأكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في مصر أن "الصواب هو أن فرض الحج كان في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك؛ لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، وذلك أن قريشاً منعت الرسول "صلّى الله عليه وسلّم" من العمرة فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج، ومكة قبل الفتح بلاد كفر، ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح، وصار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة.

والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة: أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران وهي قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود.

فإن قيل: لماذا لم يحج النبي "صلّى الله عليه وسلّم" في التاسعة، وأنتم تقولون إنه واجب على الفور؟

فالجواب: لم يحج "صلّى الله عليه وسلّم" لعدة أسباب:

الأول: كثرة الوفود عليه في تلك السنة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود، ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول "صلّى الله عليه وسلّم" ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول: إنه واجب على الرسول "صلّى الله عليه وسلّم"؛ ليبلغ الناس.

الثاني: أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون، - كما وقع - فأراد النبي "صلّى الله عليه وسلّم" أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط، وهذا هو الذي وقع، (فإنه أَذَّن في التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) متفق عليه .

وكان الناس في الأول يطوفون عراة بالبيت إلا من وجد ثوباً من قريش، فإنه يستعيره ويطوف به، أما من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم بل يطوفون عراة"

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

"اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل: في سنة ست، وقيل: في سنة تسع، وقيل: في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع أو سنة عشر، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.