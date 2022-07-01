العراق.. حقيقة "اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار

المصدر: البيان

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق يظهر تدفق المياه من الأرض مع الإشارة إلى أنه يعود لـ"اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار" سيؤدي إلى إنهاء "مشكلة التصحر والجفاف" في البلاد.

ووفق قناة الحرة فإن هذا غير الأمر غير صحيح لأن مقطع الفيديو قديم وليس له علاقة بالعراق، بل هو في السعودية، وفقاً لما أكده موقع "التقنية من أجل السلام" المعني بمتابعة وكشف الأخبار المزيفة.

ماشاء الله تبارك الله، اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الانبار ويتم الان احتواء الماء pic.twitter.com/C1BabU4X1W — Ali Abdulah (@o9dIrATR1QoR6kt) June 28, 2022