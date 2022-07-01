صاحبة لافتة "عايزة عريس" تطلب الطلاق بعد أسبوعين من الزواج والسبب!

المصدر: البيان

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خرجت الفتاة السودانية الشهيرة بـ "فتاة الاستوب" والتي خرجت إلى الطريق العام وطلبت عريساً عبر لافتة كتبت عليها "أقبل التعدد" ببث مباشر على حسابها في وسائل التواصل لتطلب الطلاق بعد أقل من أسبوعين على زواجها.

وأرجعت المهندسة السودانية إسلام محمد سبب طلبها الطلاق إلى هروبه بهدايا حفل الزفاف وعدم إخبارها بأنه متزوج من ثلاث نساء.

وقالت خلال الفيديو: "بعد اللي حصل منك، ما أظن استمر معك، فإن شاء الله لما تجي الخرطوم، حنبدأ إجراءات الطلاق".

وتابعت، السؤال اللي يطرح نفسه النور" زوجها" وين؟!.. النور سافر بلده العباسية.. انبهر لما شاف الهدايا والقروش.. اللي تقدمت لنا.. انبهر بها وسافر".

وأضافت "النور أكبر زوج كذاب وقال إنه متزوج امرأة واحدة وزوجته موافقة على زواجنا.. الحقيقة النور متزوج ثلاثة وأنا الرابعة".

وأكملت: "أنا من يوم الزفاف قاعدة في بيتنا انتظرناه تاني يوم ماجه.. يعني هو لحد اللحظة ما دخل علي.. والدته طلبت فطور العريس وابنها ما دفع مهر".

ووجهت حديثها لزوجها قائلة: "أنا قلت عاوزة زوج يسترني.. رجل سترة، وأنت رجل فضيحة.. تقول زوجتي تكذب وأنت كذاب".

وكانت قصة الفتاة السودانية قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط السودانية ثلاث مرات الأولى بعد وقوفها على إحدى الإشارات "إستوب" ورفعها لافتة " عايزة عريس.. وأقبل بالتعدد" والثانية بزواجها الذي حضره المئات والثالثة بطلبها الطلاق.