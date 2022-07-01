نظراً لأهمية المطعم في ثقافة الطبخ بدبي.. "أديداس" تطلق أحذية "سوبرستار رافي" الرياضية

المصدر: البيان

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نظرا لمكانته التاريخية في مدينة دبي، تقربت شركة الملابس والأحذية الرياضية "أديداس" من مطعم "رافي" على أمل أن يقوم برعاية العلامة التجارية.

وقد بدأ التعاون الأسبوع الماضي فقط؛ من خلال عملية إصدار محدودة من حذاء رياضي مخطط باللون الأخضر يسمى "سوبرستار رافي".

وعلى الصور المعلقة لحذاء "أديداس" يمكن قراءة السنة التي افتتح فيها مطعم "رافي" بدبي، واسمه باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن أيضا قراءة قائمة تحتوي على ستة من أشهر الأطباق التي يقدمها مطعم "رافي" التي اختار أصحاب المطعم تقديمها.

ويبقى مطعم "رافي" بالنسبة للكثيرين ممن يعرفون أن دبي تمثل الأصالة رغم أنها مدينة معروف ببريقها وألقها.

افتتح مطعم "رافي" أبوابه في الإمارات العربية المتحدة في العام 1978 في السطوة بدبي، في وقت كانت المنطقة تعلوها الكثبان الرملية وتملأها الشاحنات الكبيرة ومحلات البناء الصغيرة.

اليوم، مطعم "رافي" يعج باستمرار بالزبائن الراغبين في تناول وجبة طعام. زبائن من فئات اجتماعية مختلفة ومن ثقافات مختلفة، البعض منهم يرتدي البدلات الرسمية والبعض الآخر يرتدي اللباس الخاص بالاحتفالات، مثل الساري التقليدي، أو هناك من جاء بلباس عادي وأحذية رياضية.