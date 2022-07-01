بعد "سلطة الناتو".. قمصان عليها رمز القيصرية الروسية تباع في السويد

المصدر: البيان

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قال المسؤول العسكري السابق إنجيبريكت شيفيك والمحلل السياسي لموقع "SVT" إنه تم بيع قمصان تحمل رموز الإمبراطورية الروسية على العبّارات على الطريق باتجاه جزيرة غوتلاند السويدية، وفق "سبوتنيك".

وأضاف شيفيك "لقد كنت خائفا بعض الشيء.. من أين أتى رمز القيصرية الروسية؟!".

وأضاف أن واقعة "القمصان" في رأيه، كان نتيجة خطأ وليس بنية مقصودة ومفتعلة لأحد.

من جهته، قال آدم جاكوبسون، مدير متجر يبيع قمصانا عليها رمز الإمبراطورية الروسية: "لم نكن نعرف أنه كان تاجا ملكيا وأنه يرمز إلى روسيا. أنت أول من أخبرنا عن هذا".

وأوضح أن شركته قد سحبت بالفعل هذا المنتج من البيع، ويمكن لجميع المشترين إرجاع الملابس المشتراة بالفعل واستعادة أموالهم.

يذكر أنه خلال اجتماع الناتو بألمانيا مؤخرا، كانت قائمة الطعام تحتوي على سلطة روسية، سرعان ما حذفت من القائمة.