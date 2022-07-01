12 ماعزاً على «مائدة» متنزه في نيويورك

المصدر: (نيويورك ـ رويترز)

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تجول أكثر من اثني عشر ماعزاً في متنزه ريفرسايد في مدينة نيويورك الأمريكية، أول من أمس، للتغذي على الأعشاب الضارة، حيث كان ذلك بشكل مقصود من قبل المسؤولين عن المتنزه، إذ اعتمدوا الأمر كطريقة جديدة خالية من المواد الكيميائية لإزالة تلك الأعشاب.

وصل الزوار ذوو الفراء إلى المتنزه لالتهام الأعشاب الآخذة في النمو، والأنواع الخطيرة بالنسبة للبشر مثل اللبلاب السام. واستخدام الماعز طريقة بارعة لإزالة الحشائش عبر استغلال نهمها الطبيعي للخضروات الورقية كآلية أساسية لإنجاز المهمة بنجاح.