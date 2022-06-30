والدة المذيعة شيماء جمال تكشف أسراراً جديدة حول مقتل ابنتها

المصدر: البيان

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كشفت والدة الإعلامية شيماء جمال، أسراراً جديدة عن مقتل ابنتها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج.

ونجحت وزارة الداخلية المصرية في إلقاء القبض على المتهم صباح اليوم الخميس.

ونفى إكرامي جمال شقيق القتيلة علمه بتشويه معالم جثة شيماء أو تشويه وجهها بمادة كاوية، كما أثير في الآونة الأخيرة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، جاء فيه: «تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية/شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره".

وقالت والدة الإعلامية الراحلة وفق البوابة نيوز، إن منزل ابنتها كانت تغطيه الكاميرات من جميع الاتجاهات، وأن زوجها القاتل كان يوفر لها "سنتر" بملايين الجنيهات.

ونفت الأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية، حول تغيب ابنتها 3 أسابيع، مشيرة إلى أن ابنتها تغيبت لمدة أسبوع واحد قبل وقوع الحادث.