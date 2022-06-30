موظف يحصل على 286 ضعف راتبه بالخطأ ويستقيل

المصدر: البيان

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لاذ موظف بالفرار بعدما اكتشفت الشركة التي يعمل فيها حصوله على 286 ضعف راتبه بالخطأ.

ووعد الموظف، الذي يعمل في تشيلي، بإرجاع المبلغ بعد تدارك الشركة ما حدث، لكنه استقال واختفى، حسبما أفاد موقع «الحرة» الإخباري نقلاً عن صحيفة «إنديا تايمز».

ويتلقى الرجل راتباً شهرياً قدره 500 ألف بيزو تشيلي، بما يعادل 540 دولاراً أمريكياً، لكنه في شهر مايو تلقى بالخطأ راتباً يقارب 166 مليون بيزو، بما يعادل نحو 179 ألف دولار تقريباً.

ويعمل الرجل في شركة Consorcio Industrial de Alimentos التي تعد واحدة من كبرى شركات اللحوم الباردة في تشيلي.

وتمت ملاحظة الخطأ عند فحص السجلات المالية للشركة، وتواصلت الإدارة مع الموظف الذي أقر بالواقعة، ووافق على إعادة المبلغ الذي تم دفعه له بالزيادة.

وتأخر الموظف في إعادة المبلغ، ما دفع الشركة إلى التواصل معه مرة أخرى، لكنه لم يرد على الاتصالات.

وفي 2 يونيو، توجه الموظف مع محاميه إلى الشركة وقدم استقالته، وبعد ذلك توقف عن الرد على هاتفه وهرب بالأموال.

واتخذت الشركة إجراءات قانونية ضد الرجل لاستعادة الأموال التي تم تحويلها عن طريق الخطأ.