إيطاليا تحذر مواطنيها من ارتفاع درجات الحرارة في 22 مدينة

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس تفعيل أقصى تحذير "باللون الأحمر" من ارتفاع درجات الحرارة في 22 مدينة - من بينها روما وباليرمو ونابولي وفلورنسا وبولونيا - مع استمرار موجة الحر في البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية درجات حرارة تقل قليلا عن 40 درجة مئوية في روما ومناطق واسعة جنوبي البلاد في العطلة الأسبوعية.

وطلب الخبراء من السكان عدم التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 1100 صباحا و0600 مساء وتجنب الأماكن المزدحمة.

وفي الوقت نفسه، يستمر الوضع في أطول أنهار إيطاليا، نهر بو، في التدهور. وبحسب تحديث صادر عن مراقبين أمس الأربعاء، لم تؤثر الأمطار الأخيرة تقريبا في ظروف الجفاف القاسية. ولا تزال مياه النهر منخفضة للغاية في الامتدادات.

وبسبب المستوى المنخفض، اخترقت المياه المالحة قاع النهر عند المصب في البحر الأدرياتي.