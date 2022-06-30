ما حكم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا وافق يوم عرفة؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا وافق يوم وقفة عرفة.

وأوضحت الدار، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة صحَّ صومه منفرداً.

وأضافت أن الجمهور من العلماء يرون أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم، وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم، كمَنْ يصوم يوماً ويُفْطِر يوماً، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلاً، أو إذا صام الشخص يوم قبل الجمعة أو يوماً بعده.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا أتى يوم عرفة يوم جمعة وصامه المسلم منفرداً صحَّ صومه ولا حرج عليه.