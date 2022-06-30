17 إصابة جراء هبوط قاس لمروحية في روسيا

المصدر: د ب أ

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قال مسؤول في مديرية حالات الطوارئ في ياقوتيا بشرق روسيا، اليوم الخميس، إن مروحية "مي-8" نفذت هبوطا قاسيا، ما أسفر عن حدوث إصابات.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المسؤول القول إن المروحية كانت تقل 20 راكبا وطاقما يتألف من ثلاثة أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة الإقليمية بأنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى، وأن حالة اثنين منهم خطيرة للغاية، والباقين حالتهم بين خطيرة ومتوسطة.

وكانت المروحية أقلعت مساء الأربعاء من منطقة أوست مايسكي إلى منطقة الدانسكي في جمهورية ياقوتيا. وهبطت بشكل اضطراري قاس في غابة بالقرب من قرية تشاجدا.

ويجري التحقيق حاليا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.