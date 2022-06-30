وفاة أب منتحراً بعد موت طفله في سيارة نسيه بداخلها 3 ساعات

المصدر: د ب أ

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أعلنت سلطات ولاية فرجينيا الأمريكية وفاة أب في عملية انتحار على ما يبدو وذلك بعد وفاة طفله الصغير داخل سيارته التي تركه بداخلها عدة ساعات.

وقال كريستوفر هينسلي، من شرطة مقاطعة تشيسترفيلد بولاية فرجينيا في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه يبدو أن الأب ترك الطفل البالغ من العمر 18 شهرا عن غير قصد داخل السيارة لمدة ثلاث ساعات على الأقل الثلاثاء، مما أدى إلى وفاة الطفل، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (إيه بي سي نيوز).

وأضاف هينسلي أن الأب التفت إلى أنه قد ترك الطفل في السيارة، وذلك بعد أن أدرك أنه لم يذهب به إلى روضة الأطفال.

وتابع هينسلي قائلا إن أفراد من أسرة الرجل اتصلوا بالشرطة لإبلاغها بأن والد الطفل بدأ يتحدث عن الانتحار، حيث كان هو الشخص الوحيد في المنزل في ذلك الوقت.

وأشار هينسلي إلى أن عناصر الشرطة ذهبوا إلى المنزل حيث وجدوا الطفل ميتا، كما عثروا على جثة الأب في منطقة أحراش خلف المنزل متأثرا بجروح ناجمة عن طلق ناري.

ووصف هينسلي الحادث بأنه "مأساة مروعة على مستويات عديدة."