رحيل معمّرة أسترالية عن عمر 107 أعوام

المصدر: البيان

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غيّب الموت معمّرة أسترالية من فيكتوريا عمرها 107 أعوام بعد معاناتها مع المرض، وفق موقع "أستراليا بالعربي"

وقالت عائلة إدنا هارلينج من شيبارتون إن حياتها كانت رائعة ومرحة، كما أنها عايشت كثيراً من الأحداث العالمية القديمة.

وفي مقابلة لها في يوم أنزاك الوطني قالت لمحطة محلية “لا أنظر للوراء أبداً”.

عاشت إدنا حياتها متفائلة وسعيدة ولم تحتج مساعدة أحد في أمورها الشخصية حتى يوم وفاتها.

وولدت السيدة في كيرانج العام 1918 ونشأت في بيئة مختلفة تماماً عن المجتمع الحالي، كما كانت عضواً في فريق ولايتها للبولينج لمدة 22 عاماً حازت خلالها على الكثير من الألقاب.