«هابل»: قزم أبيض يلتهم الصخور والأجسام الجليدية

المصدر: (دبي - البيان)

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توصل تلسكوب هابل إلى دليل على وجود قزم أبيض يلتهم الصخور والأجسام الجليدية من نظامه الخاص، ما يشير إلى احتمال وجود الماء ومواد متطايرة أخرى في الأجزاء الأبعد من مجرتنا، وفق ما نقل موقع «ديلي ميل» البريطانية.

ويمكن أن ينذر اكتشاف الأجسام الجليدية بأن «خزان المياه» قد يكون شائعاً في حواف نظام الكواكب، ما يجعل من الممكن ظهور الحياة، كما نعرفها، في مكان آخر.واستخدم العلماء بيانات من هابل والمراصد الأخرى لتحليل المواد التي وقع التقاطها بواسطة الغلاف الجوي للنجم القزم القريب G238-44.

وقال بنجامين زوكرمان، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا: «يبدو أن وفرة العناصر التي نراها على هذا القزم الأبيض تتطلب جسماً صخرياً وغنياً بالتقلبات، وهو أول مثال وجدناه من بين الدراسات التي أجريت على مئات الأقزام البيضاء».

ورغم أن علماء الفلك فحصوا أكثر من 5 آلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية، فإن الأرض الوحيدة التي لدينا معرفة مباشرة بمكوناتها الداخلية هي كوكب الأرض. ويمنح «ابتلاع الكواكب» العلماء فرصة نادرة لتفكيك الكواكب ومعرفة مكوناتها.