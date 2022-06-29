سلحفاة تحتجز كلبين في جحرها!.. فيديو

المصدر: البيان

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تدخلت السلطات بعد تلقيها بلاغا من السكان بقيام سلحفاة عملاقة تزن 200 رطل باحتجاز كلبين في جحرها "وكر السلاحف"، حيث قام رجال الإطفاء بالعمل لساعات وتنفيذ عملية "نوعية" من أجل حل المشكلة.

وعلقت الجراء الفضولية في حفرة بمنطقة وادي يوكا في مقاطعة سان برناردينو بكاليفورنيا الأمريكية، حيث لم تستطع الخروج من الكهف العميق بسبب سلحفاة ضخمة تزن 200 رطل تدعى "أوسكار" أغلقت مدخل "وكر السلاحف".

وحاول رجال الإطفاء إغراء السلحفاة أوسكار بقطع من البطيخ، لكنها لم تنجح بذلك، حيث يمكن القول بأن السلحفاة اعتبرت الجروين الدخيلين "رهن الاحتجاز" خصوصا أنهما قد بلغا أكثر من 5 أشهر من العمر.

ومع تعثر "المفاوضات" بين رجال الإطفاء والسلحفاة أوسكار، وعدم فعالية جميع "المغريات الاقتصادية" المقدمة من قطع البطيخ الأحمر الشهي في الجو الحار، اضطر رجال الإطفاء لتنفيذ "عملية نوعية" قاسية من أجل "تحرير الرهائن".

وحفر رجل الإطفاء والمنقذون "ممرا خلفيا" وتسللوا ليصوا إلى المنطقة التي احتجز فيها "الأسرى" واستطاعوا تحرير الجروين "بو" و"فين"، لتنتهي أزمة "وكر السلاحف" التي استمرت لساعات دون وقوع أي ضحايا، بحسب موقع" worldtimetodays". وعاد الجروان إلى صاحبتهما سالمين.