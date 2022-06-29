المصدر: البيان

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كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة تكرار جريمة الإسماعيلية في إحدى محافظات مصر.

وأوضحت أجهزة الأمن في الوزارة أنه لا صحة لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعرُّض أحد المواطنين للقتل وفصل رأسه بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

وأكدت أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، مشيرةً إلى أن مقطع الفيديو المشار إليه يعود إلى واقعة مقتل أحد المواطنين بالإسماعيلية في غضون شهر نوفمبر العام الماضي وضُبط مرتكب الواقعة آنذاك واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ونوَّهت بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مروِّجي الشائعات.