مقتل رضيع برصاص صبي في الثامنة من عمره

المصدر: أ ف ب

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لقي طفل يبلغ من العمر عاماً حتفه برصاص أطلقه صبي لم يتجاوز الثامنة.

وتسبَّب الصبي أيضاً في إصابة فتاة صغيرة بجروح في فلوريدا، عندما كان يلهو بمسدس والده، في مأساة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث مماثلة تشهد الولايات المتحدة الكثير منها.

وقال قائد شرطة منطقة إسكامبيا تشيب سيمونز إن الأب روديريك راندال (45 عاماً) أُوقف ووجِّهت إليه تهم الإهمال وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني وإخفاء الأدلة.

ووقع الحادث في فندق أقام فيه الرجل الأربعيني ذو السوابق الجرمية واصطحب معه نجله، فيما أحضرت صديقته طفلتيها التوأمين البالغتين عامين وابنتها البالغة عاماً واحداً.

وأوضح قائد الشرطة في مؤتمر صحافي أن الرجل غاب عن الغرفة تاركاً سلاحه في خزانة، فما كان من نجله الذي كان يعرف المكان الذي وُضع فيه السلاح إلا أن أمسكه وراح يلهو به.

وأضاف سيمونز أن الصبي أطلق النار على الطفلة البالغة عاماً واحداً وقتلها، فيما أكملت الرصاصة التي اخترقت جسم القتيلة طريقها لتصيب إحدى الطفلتين التوأمتين.

وإذ رجّح أن تنجو الطفلة المصابة، أشار إلى أن والدة الضحيتين كانت نائمة وقت الحادث.

وعندما عاد الوالد، أخرج من غرفة النوم قبل وصول الشرطة البندقية وبعض المواد التي يحتمل أن تكون مخدرات.

وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مماثلة تُسجّل في الولايات المتحدة.

وتتسبب الأسلحة النارية عموماً بمقتل نحو 40 ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة، بما في ذلك حالات الانتحار.