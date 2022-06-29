موظف يهرب بعد صرف 286 ضعف راتبه عن طريق الخطأ

المصدر: البيان

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استغل موظف يعمل في قسم الموارد البشرية بأكبر منتج للحوم الباردة في تشيلي، خطأ نادر الحدوث، ليهرب بعد أن حصل على راتبه مضروبا في 286، حيث تحصل على ما يقرب من 180 ألف دولار عن طريق الخطأ.

الموظف حصل بالخطأ على 165 مليونا و400 ألف بيزو تشيلي، أو ما يعادل، 180 ألف دولار، وذلك بدلاً من 500 ألف بيزو أو 542 دولاراً وهي قيمة راتبه، والآن يبدو أن هذا الشخص لا يريد إعادة الأموال، بحسب ما نشر موقع oddity central.

وفقًا لصحيفة Diario Financiero التشيلية، في 30 مايو، اتصل مساعد مكتب الشركة بنائب المدير للإبلاغ عن خطأ في مدفوعاته الشهرية، بعد التحقق من حسابه، لاحظ الشخص أنه حصل على ملايين البيزو الزائدة، وأراد توضيح المشكلة.

بعد التحقق من سجلاتهم، أكدت الإدارة أن الشخص المعني قد حصل بالفعل على راتبه الشهري بحوالي 286 ضعفاً عن طريق الخطأ، وأبلغتهم أنهم بحاجة إلى إعادة الأموال المدفوعة الزائدة، ويُزعم أن العامل وافق على الذهاب إلى البنك في وقت مبكر من اليوم التالي وإعادة أموال صاحب العمل، لكنه فعل العكس تماما.

بعد أن لاحظت الإدارة المالية في الشركة أن البنك لم يخطرهم بالدفعة المستردة، حاولوا الاتصال بالعامل مرة أخرى، ولم يتم الرد على رسائلهم، وبعد فترة، اتصل العامل، مدعيا أنه سيزور البنك قريبا ولم يفعل ذلك.

وبحسب ما ورد اختفى العامل الآن، ولم يترك للشركة أي خيار سوى اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما تعتبره جريمة اختلاس.