إنقاذ امرأة من الموت دهساً في محطة قطار.. (فيديو)

المصدر: البيان

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نجت امرأة من الموت دهساً بمحطة قطار في الهند، بعد أن تدخل عدد من الرجال وأنقذوها.

ووثقت كاميرات المراقبة الخاصة بشركة القطارات "نورث سينترال" الهندية، في محطة سكة حديد فيرانجانا لاكشميباي في ولاية أوتار براديش، امرأة تركض نحو القطار القادم إلى المحطة، حيث فشلت المرأة في محاولة اللحاق بالقطار أثناء صعودها من الباب فانزلقت وعلقت قدماها في الفجوة بين القطار والمنصة.

وأظهرت لقطات الفيديو الذي بثته سكاي نيوز عربية، عددا من الرجال تدخلوا في اللحظات المناسبة وسحبوا المرأة وأنقذوها قبل أن يدهسها القطار، وفق صحيفة "إنديا إكسبريس" التي نشرت الفيديو.