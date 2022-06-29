حقيقة قتل طالبة لحبيبها الذي رفض الزواج منها في مصر

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

على مدار الأيام الماضية، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إقدام طالبة مصريّة على قتل حبيبها، زاعمين أنّ الحادثة وقعت بعد قتل شابّ لطالبة عمداً أمام جامعتها في المنصورة قبل أيّام.

وتتضمّن المنشورات تصميماً لموقع إلكترونيّ ينقل خبراً جاء فيه "طالبة في كليّة الطب تقتل حبيبها لرفضه الزواج منها في مصر الجديدة".

وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه "غرام وانتقام بعد مقتل نيرة…طالبة الطب تنهي حياة زميلها في مصر الجديدة".

وخلال الأيام الماضية، حظي الخبر بمئات المشاركات من صفحات عدّة، وولّد آلاف التعليقات التي ربط بعضها بين الجريمتين مع الإشارة إلى حالة "عدوى"، فيما استنكر البعض "استسهال القتل"، في ظلّ حال من الاستياء سادت مواقع التواصل الاجتماعي إثر إقدام شابّ مصريّ على قتل طالبة أمام جامعتها في المنصورة.

ولكن بحسب وكالة فرانس برس، فإن الحادثة وقعت في الحقيقة قبل "جريمة المنصورة" بحوالي شهرين في أبريل 2022.

وقضت محكمة جنايات المنصورة، شمال القاهرة بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التي قتلت على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة قبل أيام، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.

وتتم إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، فيما حددت جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وبدأت الأحد أولى جلسات محاكمة الشاب الذي أقر بقتل الطالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكانت المحكمة قد اتخذت قرارا في الجلسة الأولى بـ"حظر النشر نهائيا (بشأن القضية) في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات (..)".

وبدأت الأحد أولى جلسات محاكمة الشاب الذي أقر بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل، شمال القاهرة، إثر رفضها الارتباط به، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكانت النيابة العامّة المصريّة أحالت المتهم على محكمة الجنايات لاتهامه بـ"قتل الطالبة المجني عليها نيرة (أشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها".

واعترف الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، محمد عادل، خلال جلسة المحاكمة الأولى، بقتله زميلته في 20 يونيو الجاري، وأنه نادم على ما فعله، لكنه أشار إلى أنه كان يريد الانتقام منها لكن ليس بهذا الشكل، "لأنها آذتني".