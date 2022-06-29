وفاة 5 مصريين في حادث مروري مروع بالكويت

المصدر: البيان

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لقي 5 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، إثر حادث مروري مروع بين مركبتين في الكويت، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

وقالت صحيفة "القبس" إن الأشخاص الخمسة الذين ذهبوا ضحية لهذا الحادث المروري يحملون الجنسية المصرية، فيما أصيب 4 آخرون، بينهم كويتي.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى أن الحادث وقع، فجر الأربعاء، على طريق الدائري السادس باتجاه الجهراء بين مركبتين، حيث توفي 4 أشخاص في موقع الحادث، بينما توفي الشخص الخامس بعد نقله للمستشفى.