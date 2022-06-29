«الظلام الدامس» وسيلة للزراعة في المريخ

المصدر: (دبي ـ البيان)

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تمكن علماء من ابتكار طريقة جديدة تساعد على الزراعة في المريخ، حيث طوروا وسيلة لزراعة المحاصيل بالظلام الدامس باستخدام التمثيل الضوئي الاصطناعي. واستخدم باحثون من جامعة كاليفورنيا وريفرسايد وجامعة ديلاوير نظاماً كهربائياً مكوناً من خطوتين لتحويل ثاني أكسيد الكربون والكهرباء والماء إلى أسيتات وهو شكل من مكونات الخل. وأكدو أن الكائنات الحية المنتجة للغذاء استهلكت مادة الأسيتات لتنمو بالظلام، ويمكن أن يسهم ذلك في ابتكار طرق جديدة لزراعة الأرض والمريخ.