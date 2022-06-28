"مزحة" تتسبب في طرد مدرّس وتدمير حياته المهنية

المصدر: البيان

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خسر مدرّس في أستراليا عمله بسبب “مزحة” مع تلميذته أوصلته إلى المحكمة.

يقول ترافيس رونالد تمبلر؛ مدرس الرياضيات في كلية AB Patterson إنه طلب من إحدى طالباته التقاط الخبز من الأرض، وضربها على أسفل ظهرها عندما جثت على ركبتيها، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

ضحك بعدها تمبلر بصوت عالٍ في حين وقعت الفتاة على وجهها.

في المحكمة، قال محامية دفاع تمبلر إنه وطالبته كانا يلهوان ويتبادلان المزاح، أو أن ذلك ما اعتقده تمبلر على الأقل.

وأضافت المحامية “لم يكن دافع موكلي خبيثة أو بقصد إحداث إصابة”.

من جهتها، قالت الفتاة إن الموقف أثر عليها كثيراً، ولم تظن أنه قد يفعل ذلك بها.

أقرّ تمبلر بذنبه في النهاية وأنهى مسيرته في الجامعة بعد 15 عاماً من التدريس، وقدّم إثباتات حسن سلوك للمحكمة بينها مشاركات كثيرة في جمعيات خيرية.

وحصل تمبلر على وظيفة سريعة في كلية أخرى، لكن مديرها أنهى العقد فور سماعه بالحادثة.