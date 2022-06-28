قاضي جريمة طالبة المنصورة يهز قاعة المحكمة بكلمات من ذهب

المصدر: إعداد- السيد محمود المتولي

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هز المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة قاعة المحكمة بكلمات من ذهب وجهها لقاتل نيرة أشرف حيث قال للقاتل: أقول للقاتل، جئت بفعل خسيس هز أرضاً أسرت لويس، أهرقت دماً طاهراً بطعنات غدر جريئة، ذبحت الإنسانية كلها يوم أن ذبحت ضحية بريئة، فمثلك كنبت أرض سام في أرض طيبة، كلما عاجلة القطع قبل أن يمتد كان خيراً للناس وللأرض التي نبت منها.

وقال المستشار بهاء الدين: أعيدوا النشء الملتوي إلى حظيرة الإنسانية، علموهم أن الحب قرين السلام، قرين السكينة والأمان، لا يجتمع أبداً بالقتل وسفك الدماء، إن الحب ريح من الجنة، وليس وهجاً من الجحيم.

وأضاف المستشار المري:"لا تشوهوا القـدوة في معناها فتنحل الأخلاق، عظموها تنهض الأمة، هكذا يكون التناول، بالتربية، بالموعظة الحسنة، بالثقافة، بالفنون، بمنهج تكون الوسطية وسيلته، والتسامح صفته، والرشد غايته.

ووجه رسالة إلى الآباء والأمهات فقال: "لا تضيعوا من تعـولون، صاحبوهم، ناقشوهم، غوصوا في تفكيرهم، لا تتركوهم لأوهامهم. اغـرسـوا فيهم القيم.

كما وجه رسالة إلى القاتل: أقول للقاتل، جئت بفعل خسيس هز أرضاً أسرت لويس، أهرقت دماً طاهراً بطعنات غدر جريئة، ذبحت الإنسانية كلها يوم أن ذبحت ضحية بريئة، فمثلك كنبت أرض سام في أرض طيبة، كلما عاجلة القطع قبل أن يمتد كان خيراً للناس وللأرض التي نبت منها.

ونطق المستشار الجليل بالحكم قائلاً: بعد مطالعة الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، فقد اطمأن وجدان المحكمة تمام الاطمئنان، وبالإجماع، إلى إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لذلك قررت المحكمة، إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي في إنزال عقوبة الإعدام بالجاني.

وحددت محكمة جنايات المنصورة جلسة 6 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه بجلسة اليوم لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

وقتل الجاني المجني عليها نيرة أشرف غدراً أمام بوابة مجمع كليات الجامعة "توشكي" بطعنات قاتلة ثم نحرها.

وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل "القاتل" إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.