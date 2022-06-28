في امتحان الثانوية .. تلميذ يلصق ورقة نقدية في ورقة أجوبة الامتحان

المصدر: البيان

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أثارت حادثة نشر أستاذة لمادة الفيزياء، تعمل بإحدى المدارس الثانوية في المغرب ورقة اجوبة امتحان لاحد التلاميذ وفي داخلها ورقة نقدية من فئة خمسين درهما مغربياً، وجدتها الاستاذة أثناء قيامها بمهمة التصحيح، في أحد المجموعات الخاصة بالأساتذة، جدلا واسعا في المملكة.

ووفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، تعود الورقة المسربة امتحانات "البكالوريا" الثانوية العامة، وتم التأكد من صحتها ويبدو أن التلميذ ألصق الورقة النقدية وسط ورقة الإجابة بهدف رشوة المُصحح.

وتساءلت إحدى المعلقات على نشر الورقة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أولا؛ تصوير أوراق الامتحان ونشرها للعموم بدعة جديدة صاحبت ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ولست أدري ماذا يترتب عنها قانونيا، وكل ما أعرفه هو أن الأستاذ المصحح مطالب بتحرير تقرير حول أي ورقة بها خلل حتى لو كان توقيعا بسيطا".

وعلقت على سلوك التلميذ بالقول: "ما ينتجه من سلوكيات هو تحصيل لما يتم زرعه فيهم عبر كل أدوات التنشئة، إذا اعتبرنا أن فعلا الورقة كان بداخلها المبلغ، هو سلوك تم التطبيع معه بشكل كبير".