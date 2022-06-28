قبر عميد الأدب العربي طه حسين مهدد بالإزالة

المصدر: البيان

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أكدت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي بأن قبره مهدد بالإزالة، وكشفت عن تفاصيل جديدة في أزمة إزالة مدفن العائلة، مؤكدة عدم حصول العائلة حتى الآن على معلومات مؤكدة من الجهات المختصة.

وقالت الدكتورة مها عون: «إلى الآن لم نستطع الحصول على معلومات مؤكدة من الجهات المختصة كلما توجهنا للمحافظة لم نحصل على أي معلومات موثقة لكن ما حدث أن التربي المسؤول عن المدافن أخبروه بضرورة إيقاف عمليات الدفن وطلبوا منه أوراق المدفن ومن قبل تلك الواقعة بأسبوع شهد الشارع الخلفي لتلك المدافن وصول معدات واستمرت علامات X على المدافن بما يعني أن الفكرة لم تتوقف». وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية من جنيف، أنه بالرغم من ذلك فكلما تم التوجه للمحافظة لا نحصل على معلومة معينة وموثقة: «لو فيه قرار قولولنا محافظ القاهرة قال مافيش إزالة ورغم ذلك العمليات والإجراءات مستمرة كما هي».

وتابعت ابنة حفيدة طه حسين: «الناس كلها عندها إحساس بالوطنية ومافيش حد رفع علم مصر أكتر من عميد الأدب العربي»، مناشدة المحافظة والمسؤولين محاولة تجنب هدم تلك المدافن في إطار عملية التطوير أو على الاقل أبلغونا كعائلة وورثة للراحل.

وأردفت: «قالوا للتربي وقفوا الدفن لو حد مات ما يندفنش في التربة وإحنا على تواصل دائم مع محافظ القاهرة والهيئة الهندسية لحد ما زهقوا مننا من كتر ما سألنا وفي نفس الوقت عمليات وضع علامة X على مقابر أخرى موجودة ممهورة بأرقام وأسهم واضحة أن فيه حاجة مكملة».