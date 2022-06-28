حبة الكرز الواحدة بـ 300 دولار.. والسبب؟!

المصدر: البيان

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سجلت أسعار الكرز من النوع "Aomori Heartbeat" أرقاماً قياسية هذا الموسم في الأسواق اليابانية.

وبحسب قناة NHK فإن "المزارعين في محافظة آموري بدأوا بالترويج بشكل نشط لهذا الصنف من الكرز منذ 3 سنوات تقريبا، لكن مبيعات هذ العام سجلت أرقاماً قياسية".

وفي المزاد الأول لبيع هذا الكرز تمكن المروجون له من بيع العلبة التي تحوي 15 حبة من Aomori Heartbeat بسعر 600 ألف ين ياباني، أي أن سعر الحبة الواحدة بلغ 40 ألف ين (نحو 296 دولارا)، وهذا أغلى سعر بنسبة 25% تقريباً من السعر الذي بيع فيه هذا الكرز العام الماضي، وبشكل عام بيع خلال المزاد 11 علبة.

ويتميز صنف Aomori Heartbeat بثماره الكبيرة التي يتراوح قطرها ما بين 2 و2.5 سم، ولونه الأحمر الفاتح، ولمعان قشرته، ومذاقه المميز.