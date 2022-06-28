أمطار صيفية غزيرة منعشة جنوبي جازان بالسعودية.. فيديو

المصدر: البيان

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تشهد محافظة الطوال السعودية الحدودية جنوبي جازان هطول أمطار غزيرة، يصاحبها بعض الصواعق الرعدية.

وأطلقت مديرية الدفاع المدني بجازان تحذيراتها للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وفق صحيفة "سبق" الإلكترونية".

كما حذرت المديرية من النزول إلى بطون الأودية في حالة جريان السيل، ودعت لعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقالت: "إن جميع فِرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول".