الطفل الأمريكي "ماثيو هيل" المصاب بالتوحّد يصنع الحدث في الجزائر.. فيديو

المصدر: البيان

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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر إقامته بوهران، الطفل الأمريكي، صديق الجزائر، ماثيو هيل. الذي أعرب عن أمنيته في أن يصبح يوما سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الطفل ماثيو هيل “صديق الجزائر ومحبها وحلم دوما بزيارتها. هو شديد التعلق بالعربية ويتمنى أن يكون يوما سفيرا لبلاده في الجزائر”.

وقد حضر الطفل ماثيو هيل إلى مدينة وهران رفقة عائلته كضيوف شرف لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي انطلقت فعالياتها السبت الماضي.

كما كان هذا الطفل الموهبة قد استقبل قبل عام بمقر سفارة الجزائر بواشنطن. وبعد أن حقق حلمه في زيارة الجزائر. صرح الطفل ماثيو هيل قائلا: “أشعر بسعادة غامرة وأنا في هذا البلد الرائع، الجزائر. أخيرا، تمكنت من تحقيق حلمي”.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة استقبل الطفل ماثيو في الجزائر قبل انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط في احتفالية يوم الجمعة.

وحسبما نشره وزير الخارجية لعمامرة فإن الطفل ماثيو كان يريد زيارة الجزائر بشتى الطرق.

كما قال لعمامرة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” الجمعة الماضية :”سعيد لأن حلمك في زيارة الجزائر قد تحقق. اجعله عالياً عزيزي ماثيو لتحقيق طموحك في أن تصبح سفيرًا للولايات المتحدة في الجزائر”.

كما نشر لعمامرة صوره له برفقة الطفل، وعنونها بـ “مرحبا بكم في وهران”.

إلى ذلك، استقبل أمومن مرموري، والي ولاية تلمسان، الطفل الأمريكي ماثيو هيل صديق الجزائر ومحبها.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية تلمسان فقد تم استقبال ماثيو هيل على مستوى القاعة الشرفية لمقر الولاية- الديوان.

وقد حل الطفل ماثيو هيل المحب للجزائر. بأرض الوطن بعد أن أتته دعوة شرفية من الجزائر لحضور الألعاب المتوسطية بوهران.

يذكر أن الطفل الأمريكي، صديق الجزائر، ماثيو هيل، مصاب بالتوحّد.