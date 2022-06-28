اكتشاف نادر لبقايا ماموث محنط شبه كامل في كندا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر عمال في حقول للذهب في كلوندايك، في أقصى شمال كندا، على بقايا محنطة لرضيع ماموث صوفي كامل تقريبا.

وتم العثور على هذه البقايا وفق "سبوتنيك" عن طريق حفر التربة الصقيعية جنوبي مدينة داوسون في إقليم يوكون، على الحدود مع ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقال عالم الحفريات، غرانت زازولا، في بيان إن هذا الحيوان يعد أحد أكثر حيوانات العصر الجليدي المحنطة المكتشفة في العالم إثارة للدهشة، مبديا حماسه لمعرفة المزيد، قريبا، عن هذا الاكتشاف.

وأشارت حكومة يوكون إلى أن الإقليم معروف في جميع أنحاء العالم بأحفوريات حيوانات العصر الجليدي، لكن نادرا ما يتم اكتشاف "بقايا مومياء محنطة مع جلد ووبر".

ويرجح أن يكون هذا الحيوان نفق قبل أكثر من 30 ألف عام، حين كانت حيوانات الماموث الصوفي والخيول البرية وأسود الكهوف وثيران البيسون العملاقة تجوب المنطقة، وفقا لـ"وكالة المغرب العربي".

ويعد هذا الاكتشاف أول حيوان ماموث محنط شبه مكتمل يُعثر عليه في مثل هذه الحالة الجيدة من الحفظ في أمريكا الشمالية. وكان قد تم العثور على جزء من بقايا ماموث صغير سمّي "إيفي" في العام 1948 في منجم ذهب في ألاسكا، إضافة إلى أخرى محنطة عمرها 42 ألف عام في سيبيريا العام 2007، لحيوان سُمي "ليوبا" وكان بالحجم نفسه للماموث الذي تم اكتشاف بقاياه مؤخرا.