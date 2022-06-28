مليونيرة مفلسة..والسبب «وصية والدها»!

المصدر: (دبي ــ البيان)

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لم تستطع فتاة أسترالية تدعى كلير براون الوصول إلى تركة والدها البالغة 12 مليون دولار أسترالي، بسبب وصية والدها التي تعتبرها مجحفة بحقها، لأنها لا تستطيع الإيفاء بها، حيث اشترط أن تحصل على وظيفة وأن تكون فاعلة في المجتمع.

وترفض كلير، 26 عاماً، الحصول على وظيفة دائمة والمساهمة بشيء في المجتمع، كما أوصى والدها، من أجل الوصول إلى الملايين، وتصف الظروف بأنها غير واقعية بسبب وضعها الصحي، وفي هذه الأثناء تعيش وهي مفلسة.

وقالت: أتفهم سبب الرغبة في أن أكون عضواً فعالاً في المجتمع، ومع ذلك عليك أن تنظر في تشخيصي، وتدرك أن ذلك لن يحدث. تعيش الفتاة حالياً على مدفوعات الرعاية الاجتماعية في ماونت درويت، إحدى ضواحي سيدني الغربية.

عندما توفي والدها كريس في وقت سابق من هذا العام، ترك لها ثروة هائلة بشرطين فقط، الأول هو الحصول على وظيفة، والثاني هو المساهمة بشيء في المجتمع، وهما شيئان تجدهما كلير مستحيلاً.

وتضيف كلير: «وصفت نفسي بالمليونيرة المفلسة لأنني لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك».