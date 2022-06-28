«كبسولة النوم الخفيف».. 5 ساعات من النشاط والتركيز

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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طور أحد مصنعي منشطات الذهن أخيراً، كبسولة تجمع بين الكافيين ومكونات تقوية الذاكرة، لمساعدة الأشخاص على الراحة والنوم لمدة 30 دقيقة، ثم الاستيقاظ منتعشين، ويأتي ذلك بعد أن سلطت العديد من الدراسات الضوء على أهمية وفوائد القيلولة، مظهرة تأثيرها على الذاكرة والأداء وموازنة أنظمة الجسم الداخلية، وبفضل تلك الدراسات.

وأثبتت الدراسات أن قيلولة الكافيين، التي تتكون من كوب من القهوة يحتوي على 110 ملغرامات من الكافيين مع الاستلقاء للراحة والنوم لمدة 20 إلى 30 دقيقة، إذ إنها تحسن اليقظة وتقلل من خمول النوم.

وتحتوي الكبسولة على مكونات طبيعية وعوامل مهدئة لدخول مرحلة النوم الخفيف. وبعد 30 دقيقة من ذوبانها تطلق فيتامينات «بي» ومنشطاً للذهن وخلاصة فطر كورديسيبس والكافيين وتلك المكونات تساعد على الاستيقاظ ومنح خمس ساعات من الطاقة والتركيز المستمرين.