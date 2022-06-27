أسترالية تعجز عن الكلام بعد فوزها بحوالي 3 ملايين دولار

المصدر: البيان

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لم تصدق سيدة أسترالية من ملبورن حين تلقت خبر فوزها بجائزة TattsLotto الكبرى والبالغ قدرها حوالي 3 ملايين دولار.

وقالت السيدة لموقع "أستراليا بالعربي" إنها اعتقدت أن الأمر خدعة، فقد كانت تتحضّر للذهاب إلى العمل حينما تلقت مكالمة هاتفية تبشّرها بحصولها على 2.8 مليون دولار.

وأضافت السيدة إنها عجزت عن الكلام وأرادت أن تصرخ فقط.

واعترفت أنها مرّت مؤخراً بأزمات وأوقات سيئة وصعبة، لكن حالها وحال أسرتها سيتغيّر اليوم بعد الفوز، قائلة “إنه شعور جميل.. قلبي يدق بسرعة كبيرة”.

وكان سبع مشتركين في أستراليا فازوا يوم السبت الماضي في سحب TattsLotto 4271 وربح كل منهم 2.857.142.86دولار.

وحول إنفاق المال، قالت السيدة إنها ستقسم المبلغ لسداد الرهن العقاري، وتحديث سيارتها، وزيارة أقربائها في الخارج.