المصدر: البيان

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كشف معهد أبحاث ياباني عن أدلة جديدة على وجود أجسام طائرة مجهولة.

ونشر المعهد نتائج دراسة لأكثر من 450 شهادة تلقاها، وخلص إلى أن أربعة منها «بدرجة عالية من الاحتمال قد تكون أجساما طائرة مجهولة»، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وعرض النتائج تاكهارو ميكامي، رئيس المعهد، ومن بين الصور ومقاطع الفيديو الأربعة التي اعتبرها الموظفون الأكثر موثوقية تم التقاط شهادتين تعودان لعام 2021، وشهادتين أخريين في 2018 و2022.

وتُظهر الصور جسماً مظلماً شكله يجعل المشاهد يستحضر الفكرة الشائعة عن السفن الغريبة.

وقد وصفت «الأدلة» الأربعة بأنها «الأكثر احتمالاً» بعد أن تم تحليل جميع المواد التي تم جمعها خلال العام باستخدام برنامج كمبيوتر خاص للتأكد من مدى صحة الفيديو من عدمه وما إذا كان قد تعرض لتغييرات أو تزوير.