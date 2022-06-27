مشاهدات عديدة لفيديو "إعدام" قاتل نيرة .. فما حقيقته؟

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر لحظة النطق بحكم الإعدام على الشاب المصري الذي أقر بقتل طالبة أمام جامعتها في المنصورة.

بيد أنّ الحكم في هذه القضيّة، التي أثارت استنكاراً واسعاً، لم يصدر بعد، والفيديو منشور عام 2019.

يظهر في الفيديو قاضٍ يتلو حكماً بالإعدام شنقاً على "محمد وجيه علي أحمد". وجاء في النصّ المرافق "لحظة الحكم بالإعدام على محمد قاتل نيرة".

وذلك في إشارة إلى الشاب المصري الذي أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها في المنصورة، وقد أضيفت صورته إلى الفيديو.

إلا أنّ عناصر عدّة تثير الشكّ في صحّة المقطع، وهي أنّه نشر قبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة في 26 يونيو.

كما انّ اسم المتهم بقتل الطالبة يختلف عن الاسم المذكور في الفيديو، ولم يصدر الحكم النهائيّ بعد في هذه القضيّة التي صدر قرار بحظر النشر بشأنها خلال الجلسة الأولى.

ورغم ذلك حظي المقطع بعشرات آلاف المشاهدات من صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظلّ حال من الاستياء على هذه المواقع، ودعوات لإعدام القاتل.

وبدأت الأحد أولى جلسات محاكمة الشاب الذي أقر بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل، شمال القاهرة، إثر رفضها الارتباط به.

وكانت النيابة العامّة المصريّة أحالت المتهم على محكمة الجنايات لاتهامه بـ"قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف، عمدًا مع سبق الإصرار .. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها". وكان المتهم "أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.

ومن محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، قال محامي المتهم أحمد حمد لفرانس برس إن الجلسة المقبلة مقررة الثلاثاء.

وسمحت السلطات بتصوير هذه المحاكمة من قبل وسائل الإعلام، بعد ما أثارته القضية من جدل وغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت صحافيو فرانس برس الذين حضروا المحاكمة أنّ القاضي والقاعة مختلفان عما ظهر في المقطع المتداول وأنه لا علاقة له بكلّ ذلك.

فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى النسخة الكاملة منه منشورة عام 2019، على الصفحات الرسميّة لمواقع إخباريّة مصريّة.

ويظهر الفيديو في الحقيقة النطق بحكم الإعدام على رجلٍ قتل زوجته، وأشعل النار في جثتها بمحافظة الشرقية، شمال القاهرة.