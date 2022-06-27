سعودي يستولي على "حديقة عامة" والمحكمة تعيدها لأملاك الدولة

المصدر: البيان

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ألزمت المحكمة العامة في محافظة جدة بالسعودية، مواطناً برفع اليد عن حديقة عامة بعد أن استولى عليها دون مستمسكات شرعية أو نظامية، وإعادتها للملكية العامة للدولة.

وأكدت أمانة المحافظة في بيان لها اليوم الإثنين، استعادة أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة، على مساحة تقدر بنحو 5570 مترا مربعا، بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.

وقالت أمانة جدة: إن المواطن أقام على الأرض المعتدى عليها منزلاً وسكناً للعمال وورشة، مدعياً ملكيته لها بموجب الإحياء، إذ جاء القرار باستعادة الحديقة، بعد مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يُلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.