فيديو .. منزل يشعر زواره كأنهم يسيرون على رؤوسهم

المصدر: وكالات

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عمد مصمم مبان في متنزه برامورا في رومانيا إلى تصميم مبنى بشكل مقلوب لتسريب شعور الدوار إلى زواره.

وقالت قناة "Inside Edition" إن مصممي المتنزه لم يكتفوا بجعل وجبة الإفطار معلقة من السقف، ورأوها ليست مربكة بدرجة كافية، فصمموا منزلا كاملا بوضع مقلوب، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ولا يقتصر الوضع المقلوب على الواجهة الخارجية للمنزل، بل إن كل تفاصيل التصميم الداخلي لغرفه مقلوبة رأسا على عقب حيث تم تثبيت ديكورات وأثاث كامل معلق في السقف ليشعر الزوار بأنهم يسيرون على رؤوسهم عند دخوله.