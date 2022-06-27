منازل في اليابان تطفو على الفيضانات

المصدر: البيان

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ابتكرت شركة يابانية نوعاً جديداً من المنازل لديه القدرة على أن يطفو فوق مياه الفيضانات.

وكشف إيتشيجو كوميوتن، مطور الإسكان الياباني، عن منزل مقاوم للفيضانات لا يمكن أن يظل مقاوماً للماء أثناء الفيضانات فحسب، بل يطفو أيضاً على الأرض.

وأوضح كوميوتن، وفقاً لما نقله موقع «اليوم السابع» عن محطة «تي بي إس» التلفزيونية اليابانية، أنه تم التوصل إلى طريقة لمنع المنازل من التعرض للفيضانات أو جرفها.

وتم وضع منزل الشركة الجديد المقاوم للفيضانات في فيضان محاكٍ، على الرغم من أنه بدا وكأنه منزل عادي عندما بدأ الاختبار، ولكن بحلول الوقت الذي بدأت فيه المياه بالارتفاع حوله، غادر الهيكل الأرض وطفا في النهاية على ارتفاع بضع بوصات فوقه.

والمنزل الجديد متصل بعدد من قضبان الحديد السميكة البارزة من الأرض بكابلات سميكة، تضمن ثباتها في مكانها مع مرور المياه عندما تنحسر المياه، ثم يعود المنزل العائم إلى موضعه الأصلي.

ويتميز المنزل بفتحات خاصة تغلق في حالة حدوث فيضان، كما تحتوي السباكة أيضاً على صمامات خاصة تمنع دخول المياه إلى المنزل، ويتم وضع المعدات الكهربائية مثل تكييف الهواء في النصف العلوي من المبنى لضمان عدم وصول المياه إليه.

وتغمر معظم المنازل عندما تصل المياه إلى مستوى النافذة، ويمكن أن يطفو على ارتفاع يصل إلى 5 أمتار فوق سطح الأرض.