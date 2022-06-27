مصر.. الحبس 6 أشهر لجامعي قتل 60 فأراً انتقاماً من زميلته

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة جنح قنا المصرية حكما بمعاقبة طالب معيد في كلية الطب البيطري بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيهاً لقيامه بقتل 60 فأر تجارب انتقاماً من زميلته، لتعطيلها في رسالة الماجستير.

وقف عن العمل

كما قررت، جامعة جنوب الوادي، بوقف المعيد عن العمل على خلفية الواقعة. وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا قد استقبلت بلاغا من «هاجر.م» ضد معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي تتهمه بوضع مادة سامة لفئران تجارب وعددهم 60 فأراً، وعللت ذلك بأنه يريد إفساد تجاربها البحثية.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى صحة ما قررته الشاكية ضد المعيد، بوضع مادة سامة في الماء وقتل فئران التجارب بقصد الانتقام من زميلته وإتلاف المادة البحثية.