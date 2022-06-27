«العرا».. أرائك مريحة من خير الطبيعة

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

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يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «نبتة العرا».

عن «نبتة العرا» واستخداماتها لدى أهل الإمارات، تحدثنا آمنة سعيد الظهوري، فتقول إن هذه النبتة تستخدم، في الأساس، في شكل حشوة مريحة في مساند الاتكاء والجلوس، وكذلك في المخدات. ويخلط مع «نبتة العرا» في مخدات النوم بعض أنواع النباتات، ذات الرائحة الطيبة مثل: الياس والريحان والجعدة.

وبهذا، تكتسب هذه المخدات رائحة طيبة، تبقى فواحة إلى فترة طويلة تصل إلى العام في بعض الأحيان، حيث يتم حينها تجديد الروائح، بتبديل النباتات العطرة. ولا يزال هذا الأسلوب الفريد لإعداد الوسائد والمراكي والمخدات سارياً ومعمولاً به في كثير من البيوت.