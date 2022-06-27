أول صاروخ لناسا من ميناء تجاري في أستراليا

المصدر: (سيدني - رويترز)

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أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» صاروخاً من الصحراء النائية في شمال أستراليا مساء أمس الأحد، في أول عملية إطلاق تجاري إلى الفضاء في أستراليا، والأولى للوكالة من ميناء فضائي تجاري.

وظهر الصاروخ شبه المداري لفترة وجيزة بعد ثوانٍ من الإطلاق، في الساعة (1344 بتوقيت غرينتش). وقال عالم الفيزياء الفلكية بالجامعة الوطنية الأسترالية براد تاكر، الذي كان على بعد 400 متر من منصة الإطلاق في مركز أرنهيم للفضاء: إن البيئة الأسترالية الجافة وقربها من خط الاستواء يوفران ظروفاً مثالية لعمليات الإطلاق للفضاء.

وأضاف: «لا توجد أماكن كثيرة قريبة من خط الاستواء مثل أرنهيم التي تبعد عنه 12 درجة (فقط)، ولا توجد على وجه الخصوص أماكن قريبة من خط الاستواء الهواء فيها جاف ومستقر. فلوريدا، حيث تقع كيب كانافيرال، هي مستنقع إلى حد ما، في إشارة إلى مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا.