4 شهادات تثبت وجود أجسام طائرة مجهولة

المصدر: (دبي - البيان)

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نشر معهد أبحاث ياباني متخصص بالأجسام الطائرة مجهولة الهوية نتائج دراسة لأكثر من 450 شهادة تلقاها، وخلص إلى أن أربعة منها «بدرجة عالية من الاحتمال قد تكون أجساماً طائرة مجهولة»، وفق ما ذكرت وكالة «نوفوستي».وتم عرض النتائج من قبل رئيس المعهد، تاكهارو ميكامي، ومن بين الصور ومقاطع الفيديو الأربعة التي اعتبرت الأكثر موثوقية، تم التقاط شهادتين تعودان لعام 2021، وشهادتين أخريين في 2018 و2022.

وتظهر الصور جسماً مظلماً، شكله يجعل المشاهد يستحضر الفكرة الشائعة عن السفن الغريبة. وفي مواد الفيديو، تظهر أجسام فاتحة اللون. وقد وصفت هذه «الأدلة» بأنها «الأكثر احتمالاً» بعد تحليل جميع المواد التي تم جمعها خلال العام باستخدام برنامج كمبيوتر خاص للتأكد من مدى صحة الفيديو من عدمه وما إذا كان قد تعرض لتغييرات أو تزوير.