سر انتحار شاب مصري قفزاً من الدور الـ21

المصدر: البيان

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أقدم شاب مصري، أمس، على الانتحار قفزاً من أعلى برج التطبيقيين بالعباسية في القاهرة.

وذكر موقع «بوابة الوفد» الإخباري أن الضحية يبلغ من العمر 21 عاماً، وذهب للتقديم في إحدى الوظائف داخل شركة تتخذ مقراً لها في مكان الواقعة.

ولكن تم رفض الطلب الخاص به، الأمر الذي دعاه إلى صعود الدور 21 بالبرج وإلقاء نفسه.

وتوجهت الجهات الأمنية إلى محل الحادث، وتم نقل جثمان الشاب إلى أحد المستشفيات، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال شهود عيان إن الضحية ألقى بنفسه، وسقط جثة هامدة غارقاً في بركة دماء.

الجدير بالذكر أن شاباً ألقى بنفسه منذ أيام من أعلى برج القاهرة، وسقط جثة هامدة.