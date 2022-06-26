بعد 10 سنوات.. شاب يعثر على مبلغ مالي في أنفه

المصدر: البيان

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عثر شاب على مبلغ مالي مخبَّأ في أنفه بعد مرور 10 سنوات من واقعة غريبة.

وخرجت عملة معدنية من أنف الشاب قمر، البالغ من العمر 14 عاماً، بعدما ظلت عالقة في أنفه طوال تلك المدة، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري نقلاً «ديلي ميل».

وكان قمر، الذي يعيش في لندن، شعر بألم بأنفه، ما جعله يغلق إحدى فتحتي أنفه وينفخ بقوة، ليفاجأ بخروج العملة المعدنية.

وقال قمر: «العملة دخلت أنفي عندما كنت في الرابعة من عمري، حيث أدخلتها وأنا ألعب».

وأضافت والدته: «لم ينجح الأطباء حينها في اكتشاف وجود جسم معدني في أنف ابني، برغم زياراتي المتعددة للمراكز الطبية، بعدما اشتكى قمر من صعوبة في التنفس أثناء لعبه كرة القدم».

وأوضحت البروفيسور كلير هوبكنز، استشارية الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى سانت توماس بلندن: «يمكن أن تسد الأجسام الغريبة الكبيرة الأنف وتسبب مشكلات في الجيوب الأنفية، بينما الأجسام الغريبة الصغيرة مثل العملة المعدنية قد تبقى في تجويف الأنف سنوات عديدة قبل ظهورها مرة أخرى وخروجها».