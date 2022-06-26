الأردن.. لحظة إطلاق قاتل إيمان أرشيد النار على نفسه

المصدر: البيان

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أقدم قاتل إيمان أرشيد بإطلاق النار على نفسه، بعد محاصرة الشرطة الأردنية له.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه جرى تحديد موقع قاتل الطالبة الجامعية ومحاصرته من قبل كوادر الأمن العام.

وبين في تصريح مقتضب، مساء الأحد، أن القاتل أقدم على إطلاق النار على نفسه حين محاصرته من قبل الأجهزة.

وأضاف بأنه سيتم لاحقاً نشر تفاصيل أوفى حول الحادثة وفق صحيفة الدستور الأردنية.

ويلاحق "الأمن" على مدار أيّام المتهم بقتل طالبة في إحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة عمان.

وتعتذر البيان عن نشر صور القاتل بعد وفاته نظراً لبشاعتها حفاظاً على مشاعر قرائها الكرام.