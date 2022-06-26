الأردن .. قاتل إيمان ارشيد يطلق النار على نفسه بعد محاصرته

المصدر: البيان

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أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، تحديد مكان قاتل الطالبة الجامعية التي قتلت داخل جامعتها.

وأضاف، أن القاتل أقدم على إطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل رجال الأمن.

وأشار إلى أن المديرية ستفصح عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت يوم الخميس في بيان أن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عدة لأعيرة نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، ونتج عن ذلك إصابتها وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وأكدت الجامعة هوية المغدورة قائلة في بيان نعي مقتضب: بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها ”إيمان إرشيد“ من كلية التمريض وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته. وتتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومنذ اللحظة الأولى التي انتشرت أنباء وقوع جريمة قتل داخل جامعة في العاصمة عمان، وتأكيد مديرية الأمن العام الأردني صحتها، سارع النشطاء نحو مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من التفاصيل حولها.

وعبر عدة وسوم مختلفة، تناقل النشطاء معلومات تتعلق باسم الضحية واسم الجاني ومكان وقوع الجريمة والسبب الذي دفع الجاني للإقدام على تنفيذ جريمته الشنيعة.

وفي الوقت الذي لم تعلن الجهات الأمنية الرسمية في الأردن اسم الجامعة التي وقعت فيها جريمة القتل، إلا أن شهود عيان أكدوا بأنها وقعت في جامعة العلوم التطبيقية، الواقعة في حي شفا بدران شمالي العاصمة عمان.

وذكر شاهد عيان بأن الجاني قام بإطلاق عدة عيارات نارية في الهواء ليفرق المتجمعين ويستطيع الهروب من الجامعة بعد أن نفذ جريمته الشنيعة.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة توثق تلقي الطالبة إيمان مؤيد إرشيد، ضحية جامعة العلوم التطبيقية بالأردن، تهديدًا بالقتل من قبل الشاب الجاني.

وتُظهر الصورة المتداولة بأن الشاب الجاني كان قد توعد الطالبة الراحلة بقتلها بنفس الطريقة التي توفيت فيها الطالبة المصرية نيرة أشرف.

وجاء في التهديد: "بكرة رح أجي أحكي معك وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم".